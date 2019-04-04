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Промоутер назвав найімовірнішу дату бою Усик - Такам

Новини » Спорт    04.04.2019 - 15:13
Промоутер назвав найімовірнішу дату бою Усик - Такам
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Красюк також повідомив, де може відбутися дебют українця в суперважкому дивізіоні

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF Олександра Усика, назвав найімовірнішу дату проведення бою його підопічного з Карлосом Такама. Про це повідомляє iSport.ua.

Як заявив Красюк на прес-конференції, швидше за все, бій відбудеться 25 травня. Крім того, він зазначив, що поєдинок відбудеться або в Чикаго або в Оксон-Хіллі (штат Меріленд) - в тому самому залі, де Усик разом з Гвоздик і Ломаченко проводили бої в одному вечорі боксу 8 квітня 2017 року.

Раніше ймовірною датою дебюту Усика у суперважкому дивізіоні називалось 18 травня.

Нагадаємо,  Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.

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