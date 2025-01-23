Промисловці звертають увагу на проблему дорогої логістики: скорочення кадрів неминуче

"Всі компанії, які транспортують енергію, зокрема газ, підвищили свої тарифи. Витрати на водопостачання також зросли. Зараз ми обговорюємо підвищення тарифів на перевезення Укрзалізниці на 37%. Вони фактично оголосили про це, але рішення поки не ухвалено. Логістика залишається дорогою. Ще одна проблема – вугілля, яке після зупинки шахти в Покровську доведеться імпортувати, і це знову-таки більша вартість доставки. Наша компанія, як остання ланка ланцюга, поглинає всі ці моменти. І не може перенести ці додаткові витрати на ціну, яка формується на світовому ринку", - пояснив він.

Він підкреслив, що більшість озвучених проблем не пов’язані безпосередньо з війною. А отже, ці проблеми не зникнуть після війни і негативно впливатимуть на галузь у довгостроковій перспективі. Тому владі слід діяти невідкладно.

"Перше – зупинити будь-яке підвищення тарифів на те, що контролюється, принаймні, урядом. Комунальні послуги, енергетика, логістика – це все державні компанії. І переконатися, що регіональні інституції роблять те ж саме. Повинна бути центральна координація регулювання тарифів. Хтось має сказати, скільки податків і грошей галузь може внести у ВВП країни, і прорахувати справедливі наслідки підвищення тарифів чи ставок податків", - підкреслив Лонгобарго.

Якщо ж влада не докладе зусиль по коригуванню тарифів на послуги державних монополій, українська промисловість ввійде в кризу, і тоді не уникнути важких соціальних наслідків, каже він.



"Ризик того, що ми не зможемо розвиватися і будемо змушені скорочувати персонал, дуже високий. Навіть наші поточні результати діяльності будуть нестійкими. Це вплине на розмір потужностей, встановлених у країні, адже експорт буде втрачено. Соціальні наслідки цього будуть величезними. Якщо ви виробляєте 10 мільйонів тонн окатишів, вам не потрібно стільки людей. І це може стати причиною міграції. Менше робочих місць – менше людей. Ніхто, крім українців, не зацікавлений у розвитку країни. Європейці зацікавлені у тому, щоб ми давали сировину, а вони будуть її переробляти. Але я не згоден з таким підходом", - резюмував Логнобарго.

Як відомо, Наглядова рада Укрзалізниці погодила підвищення вантажних тарифів на 37%. Наразі проект перебуває на розгляді в Мінрозвитку. При цьому за 3 квартали 2024 року УЗ отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку – це, на переконання експертів ринку, дає змогу компанії утримати тариф на вантажі на поточному рівні.

Бізнес-асоціації, у тому числі міжнародні торгові палати, розкритикували підвищення тарифів і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.