Промышленники обращают внимание на проблему дорогой логистики: сокращение кадров неизбежно

"Все компании, которые транспортируют энергию, в частности газ, повысили свои тарифы. Расходы на водоснабжение также выросли. Сейчас мы обсуждаем повышение тарифов на перевозки Укрзализныци на 37%. Они фактически объявили об этом, но решение пока не принято. Логистика остается дорогой. Еще одна проблема - уголь, который после остановки шахты в Покровске придется импортировать, и это опять-таки большая стоимость доставки. Наша компания, как последнее звено цепи, поглощает все эти моменты. И не может перенести эти дополнительные расходы на цену, которая формируется на мировом рынке", - пояснил он.

Он подчеркнул, что большинство озвученных проблем не связаны непосредственно с войной. А значит, эти проблемы не исчезнут после войны и будут негативно влиять на отрасль в долгосрочной перспективе. Поэтому власти следует действовать безотлагательно.

"Первое - остановить любое повышение тарифов на то, что контролируется, по крайней мере, правительством. Коммунальные услуги, энергетика, логистика - это все государственные компании. И убедиться, что региональные институты делают то же самое. Должна быть центральная координация регулирования тарифов. Кто-то должен сказать, сколько налогов и денег отрасль может внести в ВВП страны, и просчитать справедливые последствия повышения тарифов или ставок налогов", - подчеркнул Лонгобарго.

Если же власть не приложит усилий по корректировке тарифов на услуги государственных монополий, украинская промышленность войдет в кризис, и тогда не избежать тяжелых социальных последствий, говорит он.



"Риск того, что мы не сможем развиваться и будем вынуждены сокращать персонал, очень высок. Даже наши текущие результаты деятельности будут неустойчивыми. Это повлияет на размер мощностей, установленных в стране, ведь экспорт будет потерян. Социальные последствия этого будут огромными. Если вы производите 10 миллионов тонн окатышей, вам не нужно столько людей. И это может стать причиной миграции. Меньше рабочих мест - меньше людей. Никто, кроме украинцев, не заинтересован в развитии страны. Европейцы заинтересованы в том, чтобы мы давали сырье, а они будут его перерабатывать. Но я не согласен с таким подходом", - резюмировал Логнобарго.

Как известно, Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал повышение грузовых тарифов на 37%. Сейчас проект находится на рассмотрении в Минразвития. При этом за 3 квартала 2024 года УЗ получила 1,7 млрд грн чистой прибыли - это, по мнению экспертов рынка, позволяет компании удержать тариф на грузы на текущем уровне.

Бизнес-ассоциации, в том числе международные торговые палаты, раскритиковали повышение тарифов и предупредили о значительных рисках для экономики, которые оно несет. А в Дунайском пароходстве заявили об опасности остановки флота в случае повышения тарифа.