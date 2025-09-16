Промисловці закликали уряд закласти у держбюджет-2026 системну підтримку "Укрзалізниці"

Представники українського індустріального комплексу закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки для компенсації збитків АТ "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист до прем’єр-міністра Юлії Свириденко, який підписали представники українських промислових асоціацій.
Нинішня модель, коли УЗ змушена покривати витрати за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення, небезпечна як для самої компанії, так і для економіки України в цілому, наголошують представники Укрметалургпрому, Асоціації виробників феросплавів, Асоціації виробників цементу, Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів та Спілки Хіміків у зверненні до глави уряду.
Зазначається, що за підрахунками, від’ємна різниця між доходами та витратами на пасажирські перевезення у 2024 році перевищила 18 млрд грн, а у 2025 році може зрости до 22-23 млрд грн. Це стало наслідком державного регулювання тарифів та обсягів перевезень, що фактично не покривають реальних витрат.
"Укрзалізниця" намагається компенсувати цю різницю за рахунок підвищення вантажних тарифів, що напряму б’є по промислових підприємствах, які вже працюють на межі збитковості", - вказується у листі.
Промисловці підкреслили, що пасажирські перевезення є соціальною функцією держави, а також складовою обороноздатності, адже УЗ забезпечує сталу логістику для армії та несе мільярдні витрати на утримання інфраструктури. Саме тому, на думку промисловців, регулярна компенсація збитків має здійснюватися за рахунок бюджету.
"За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", підвищення тарифів на 37% призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн щороку, втрат бюджету понад 36 млрд грн, скорочення валютної виручки від експорту на 98 млрд грн та зменшення майже 76 тис. робочих місць, з яких понад 26 тис. - у промисловості", - наголошується у листі.
У документі зазначається, що навіть у воєнний час сегмент вантажних перевезень залишається прибутковим: у 2024 році цей прибуток склав 20 млрд грн.
Але вже у 2025 році він не здатен покрити зростаючі витрати на пасажирські перевезення, тому промисловці пропонують два ключові рішення:
Учасники звернення нагадали, що у травні 2025 року уряд ухвалив рішення про виділення УЗ понад 4,3 млрд грн фінансової підтримки для забезпечення пасажирських і вантажних перевезень в умовах воєнного стану. Також ВР підтримала ініціативу щодо спрямування додаткових коштів із Резервного фонду.
"Такі заходи є кроками у правильному напрямку, але вони мають бути не точковими, а системними. Інакше залізнична система деградує, а під загрозою опиниться економічна стабільність та національна безпека України", - резюмували промисловці.
Як відомо, збитки УЗ від пасажирських перевезень сягнули майже 20 млрд у минулому році. Компанія зараз перекриває ці збитки за рахунок вантажних перевезень, але такий механізм заборонений у ЄС.
Раніше повідомлялося, що у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.
Експерти, ЕВА та ФРУ неодноразово наголошували, що функцію покриття збитків "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень має взяти на себе держава.
Європейська бізнес асоціація також закликала уряд передбачити в держбюджеті компенсації для Укрзалізниці, а також скасувати земельний податок для компанії - його відмінили у всіх розвинутих країнах світу.