Промисловці закликали Раду відхилити низку шкідливих поправок до Податкового кодексу

"З початку повномасштабної війни НАДПУ регулярно наголошує на скрутному становищі, у якому опинилася добувна промисловість. Запропоновані та згадані вище зміни посилять негативні тенденції для працюючого в умовах війни бізнесу. Підвищення податкового навантаження призведе до скорочення експорту та виробництва, а українська продукція стане неконкурентоспроможною на світових ринках", - наголошується у зверненні.

У НАДПУ зауважили, що поправки №70 та №71 про підвищення ставок земельного податку у 2,5 рази призведе до значного збільшення собівартості продукції, що стане критичним фактором для багатьох підприємств, які вже працюють на межі рентабельності.

Крім того, коефіцієнт 0,25, який наразі застосовується, не є пільгою для галузі, адже вони фактично чотири рази сплачують податки за вигоду, отриману з одного гектара землі: податок на прибуток за загальною ставкою 18%, рентну плату за користування надрами, плату за розміщення малонебезпечних відходів гірничої промисловості та земельний податок.

Для порівняння, сільськогосподарські підприємства (зокрема агрохолдинги) сплачують лише єдиний податок четвертої групи за ставкою 0,95% від нормативної грошової оцінки (НГО) земель, що втричі менше від базової ставки земельного податку. При цьому, середній по Україні єдиний податок складає всього 250 грн за гектар на рік - що істотно нижче навантаження на гірничодобувні підприємства. Таким чином, ці правки поглиблять податкову дискримінацію між секторами.

"Зараз залізорудні комбінати завантажені лише на 60% від довоєнного рівня. Експорт титанових руд обвалився на 91% (у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року). Якщо ці правки будуть ухвалені, зупиняться підприємства, які вже працюють на межі рентабельності, а держава втратить валютну виручку, податкові надходження та тисячі робочих місць", - підкреслили у НАДПУ.

Що стосується поправок №34 та №96, які передбачають можливість припинення дії дозволу на користування надрами у разі наявності податкового боргу протягом двох кварталів у розмірі більше 3060 грн, то вони призведуть до посилення корупційних ризиків - адже за допомогою цієї норми державні органи можуть шантажувати бізнес, фактично змушуючи його до сплати неправомірної вигоди, погрожуючи зупинкою діяльності.

Український бізнес працює в умовах високої нестабільності, тому певні затримки із сплатою податкового боргу цілком можливі через об’єктивні причини воєнного періоду.

Але зупинення діяльності підприємств через такі борги призведе до ще більшої шкоди для держави: скорочення виробництва, зменшення експорту, масові звільнення працівників, зупинка сплати всіх інших податків і зборів.

"НАДПУ закликає Верховну Раду відхилити поправки №№70, 71, 34 та 96, щоб не допустити посилення кризових явищ у гірничодобувній промисловості України, не створювати додаткові ризики для експорту, валютних та податкових надходжень та зайнятості населення", - резюмували у Асоціації.