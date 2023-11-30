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Промышленность сможет импортировать электроэнергию зимой: в Минэкономики назвали условия

Украина, Четверг 30 ноября 2023 08:10
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Промышленность сможет импортировать электроэнергию зимой: в Минэкономики назвали условия Фото: Импорт электроэнергии в Украину разрешили в объеме 1700 МВт (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров дал промышленным потребителям возможность импортировать электроэнергию. Объем разрешенного импорта из Европы составляет 1700 МВт для Украины и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По данным пресс-службы, к предприятиям, которые будут импортировать электроэнергию, не будут применяться ограничения энергоснабжения, в случае их введения с целью преодоления дефицита электроэнергии. Для таких потребителей возможно только применение специальных графиков аварийных отключений, которые могут быть введены для предотвращения системной аварии в объединенной энергетической системе.

Возможность импорта электроэнергии имеют небытовые потребители. Необходимый объем импорта, чтобы избежать отключений, должен составлять 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле и 30% соответственно в мае-сентябре, сообщили в министерстве.

"Этой зимой остается риск продолжения энергетического террора со стороны России. Агрессор снова будет пытаться нанести нам удар, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры. Чтобы помочь отечественному бизнесу стабильно работать в случае возникновения дефицита электроэнергии, правительство обеспечило возможность ее импортировать из соседних стран - Словакии, Венгрии , Румынии, Польши", - сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Дефицит в системе

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина 29 ноября была вынуждена привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии для того, чтобы сбалансировать систем из-за дефицита в энергосистеме.

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом налаживания импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

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