Промисловість РФ у розпалі, вона здатна дуже швидко відновити свої втрати, - Ландсбергіс

Військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на совісну прес-конференцію із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Він підкреслив, що почув від офіційних осіб у Києві, що ситуація на фронті вкрай важка.

"Російська промислова машина обертається в ритмі війни. Ми говорили про те, що іноді на день знищується або пошкоджується до 100 одиниць російського важкого озброєння", - заявив він.

Міністр згадав, що наступного дня, "дивись, деякі з них знову в бою з піднятими гусеницями".

"Ситуація справді складна, жоден співрозмовник у Міністерстві оборони або деінде ще не дає підстав вважати, що зараз вони очікують великих проривів або якось хочуть нас заспокоїти чи підготувати до легшого майбутнього", - заявив Ландсбергіс.

Успіх українців, за його словами, безпосередньо пов'язаний із підтримкою Заходу. За словами глави литовської дипломатії, від підтримки союзників залежить "безпосередня ситуація на лінії фронту".

"Ми боремося з дуже, дуже сильним ворогом у промисловому плані. Це вимагає повної підтримки Заходу. Промислової, політичної, фінансової, економічної, якою б вона не була", - сказав Ландсбергіс.

Візит глави МЗС Литви до України

Нагадаємо, 25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув із робочим візитом до Києва. Він провів низку зустрічей, зокрема, з українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даниловим.

Також литовський міністр відвідав Харків та область, зустрівся з місцевою владою та побував на місцях російських обстрілів.

Під час візиту Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви.

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