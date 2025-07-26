Попри спроби російської влади втримати економіку на плаву коштом оборонного сектору, єдиною зростаючою галуззю у цивільному виробництві стала ритуальна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, промислове виробництво в Росії за перше півріччя 2025 року зросло на 1,4 % у річному вимірі, здебільшого коштом держзамовлень для підприємств, пов’язаних із ВПК.
Найбільше зростання зафіксовано у виробництві:
Єдиний сегмент, що зростає у цивільному секторі - ритуальні послуги. На тлі демографічного спаду та втрат на війні проти України галузь зросла на 16 % за півріччя, а її обсяг за січень-квітень сягнув майже 425 млн доларів.
Інші галузі цивільної промисловості, навпаки, демонструють спад. У червні загальний індекс промвиробництва знизився на 1,9 %. Найбільше падіння у виробництві
У липні індекс промислового оптимізму впав нижче рівнів 2016 і 2022 років. 61 % опитаних експертів вказали на "значно нижчі за норму" обсяги виробництва.
Баланс очікувань щодо випуску став від’ємним - вперше з серпня 2022 року.
На тлі спаду авторинку КамАЗ слідом за ГАЗ та "АвтоВАЗ" переходить на чотириденний робочий тиждень.
Одночасно з тим експорт соняшникової олії знизився на 38 % у річному порівнянні.
Кількість компаній, які планують скорочення персоналу, подвоїлася: з 6,9 % у січні до 11,5 % у червні. Найбільше - у видобутку, машинобудуванні та фармацевтиці.
Як пояснили в розвідці, поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси, які загрожують технологічним втраченим потенціалом у цивільному секторі. Тим часом у Держдумі закликають карати громадян за "дискредитацію" вітчизняних товарів, трактуючи критику як "непатріотичну".
Нагадаємо, що найбільші російські експортери скоротили запланований обсяг поставок залізницею на 2025 рік.
Обсяги вантажоперевезень, які 2024 року досягли 15-річного мінімуму, слугують корисним індикатором стану виробничого сектору експортно-орієнтованої економіки Росії.
Водночас раніше агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу.
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