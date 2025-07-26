Несмотря на попытки российских властей удержать экономику на плаву за счет оборонного сектора, единственной растущей отраслью в гражданском производстве стала ритуальная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, промышленное производство в России за первое полугодие 2025 года выросло на 1,4 % в годовом измерении, в основном за счет госзаказов для предприятий, связанных с ВПК.
Наибольший рост зафиксирован в производстве:
Единственный растущий сегмент в гражданском секторе - ритуальные услуги. На фоне демографического спада и потерь на войне против Украины отрасль выросла на 16% за полугодие, а ее объем за январь-апрель достиг почти 425 млн долларов.
Другие отрасли гражданской промышленности, наоборот, демонстрируют спад. В июне общий индекс промпроизводства снизился на 1,9 %. Наибольшее падение в производстве
В июле индекс промышленного оптимизма упал ниже уровней 2016 и 2022 годов. 61 % опрошенных экспертов указали на "значительно ниже нормы" объемы производства.
Баланс ожиданий по выпуску стал отрицательным - впервые с августа 2022 года.
На фоне спада авторынка КамАЗ вслед за ГАЗ и "АвтоВАЗ" переходит на четырехдневную рабочую неделю.
Одновременно с тем экспорт подсолнечного масла снизился на 38 % в годовом сравнении.
Количество компаний, которые планируют сокращение персонала, удвоилось: с 6,9 % в январе до 11,5 % в июне. Больше всего - в добыче, машиностроении и фармацевтике.
Как пояснили в разведке, текущая динамика указывает на глубокие структурные дисбалансы, которые угрожают технологическим утраченным потенциалом в гражданском секторе. Тем временем в Госдуме призывают наказывать граждан за "дискредитацию" отечественных товаров, трактуя критику как "непатриотичную".
Напомним, что крупнейшие российские экспортеры сократили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 год.
Объемы грузоперевозок, которые в 2024 году достигли 15-летнего минимума, служат полезным индикатором состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России.
В то же время ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени.
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