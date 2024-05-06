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Промисловість ЄС має перейти на військові рейки, щоби підтримати Київ, - єврокомісар

Фото: Тьєррі Бретон (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Європейська промисловість має перейти до режиму "військової економіки", щоб підтримати Україну зараз і в довгостроковій перспективі.

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agenzia Nova.

"Коли ми розпочали розробку нової європейської оборонно-промислової стратегії, ми з Жозепом Боррелем погодилися, що об'єднання європейської та української оборонної промисловості має бути ключовою метою", - сказав він на Форум оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі.

З його слів, сьогоднішня зустріч промислових лідерів є першим кроком, оскільки вона виводить співпрацю ЄС-Україна в оборонному секторі на новий рівень.

"Я наполягаю на тому, щоб оборонна промисловість у Європі перейшла в режим військової економіки, щоб вони могли виробляти швидше і більше, з метою продовжувати підтримувати Україну зараз і в довгостроковій перспективі, хоч би що трапилося", - додав він.

Бретон заявив про необхідність продовжувати збільшувати потужності з виробництва боєприпасів у рамках нової європейської оборонно-промислової стратегії та нової європейської оборонно-промислової програми, метою якої є підвищення оборонної готовності Європи.

"Стратегія покликана не лише підтримати європейську оборонно-промислову готовність, а й зміцнити зв'язки між європейською та українською оборонною промисловістю. Програма встановлює чіткі пріоритети для подальшого розвитку співробітництва", - сказав він.

Нагадаємо, 6 травня проходить Форум оборонної промисловості ЄС-Україна, в якому візьмуть участь понад 350 представників інститутів ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій.

Також на форумі будуть присутні голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, комісар Тьєррі Бретон.

Європейська комісія у березні представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС на суму 1,5 млрд євро у 2025-2027 роках.

Проте єврокомісар Тьєррі Бретон вважає, що ЄС потрібно 100 млрд євро для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.

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