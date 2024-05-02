Україна та ЄС проведуть форум оборонних промисловостей: відома дата

Україна та Євросоюз проведуть спільний форум оборонних промисловостей. Він пройде 6 травня у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Також форум стане першим кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS).

Як пояснили в Єврокомісії, мета форуму - зміцнити співпрацю між ЄС та Україною у сфері оборонної промисловості, а також допомогти Україні у пріоритетних сферах, які найбільше потрібні. Йдеться про засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, ракети та безпілотники.

Також на заході будуть присутні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, комісар Тьєррі Бретон, міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, а також міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін.

У формі візьмуть участь понад 350 представників інституцій ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій.

Що цього передувало

Нагадаємо, раніше Україна започаткувала форум оборонних індустрій. Перший форум відбувся у Києві у 2023 році. У ньому взяли участь сотні міжнародних та українських оборонних компаній.

Пізніше Україна запропонувала Данії провести спільний форум оборонних індустрій. президент України Володимир Зеленський також заявив, що хотів би, щоб Україна та країни Західних Балкан провели разом форум щодо "оборонки".

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