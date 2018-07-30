Промежуточные выборы в Конгресс США станут самыми затратными в истории, - NYP

Реклама кандидатов обойдется в миллиард долларов

Промежуточные выборы в Конгресс США станут с точки зрения финансовых расходов самыми затратными в истории. Об этом сообщает газета New York Post.

Как отмечается, только телевизионная реклама кандидатов на посты в законодательный орган обойдется более чем в 1 млрд. долларов. Демократы и республиканцы уже потратили на телерекламу в поддержку своих кандидатов в Сенат в общей сложности 170 млн. долларов.

Кроме того, они зарезервировали рекламное время в эфире на предстоящие месяцы еще на около 230 млн. долларов.

Что касается выборов в Палату представителей, то демократы, которые надеются вернуть контроль над ней в ноябре, планируют потратить на рекламу своих кандидатов 135 млн долларов, а республиканцы - 146 млн. долларов.

Отметим, промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября 2018 года. На них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса США рассекретил часть доклада по делу о вмешательстве России в выборы президента США.