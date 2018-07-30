Проміжні вибори в Конгрес США стануть найбільш витратними в історії, - NYP

Новини Політика 30.07.2018 - 04:56
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

Реклама кандидатів обійдеться в мільярд доларів

Проміжні вибори в Конгрес США стануть з точки зору фінансових витрат найбільш витратними в історії. Про це повідомляє газета New York Post.

Як зазначається, лише телевізійна реклама кандидатів на посади в законодавчий орган обійдеться більш ніж в 1 млрд. доларів. Демократи і республіканці вже витратили на телерекламу в підтримку своїх кандидатів у Сенат в цілому 170 млн. доларів.

Крім того, вони зарезервували рекламний час в ефірі на майбутні місяці ще на близько 230 млн. доларів.

Що стосується виборів в Палату представників, то демократи, які сподіваються повернути контроль над нею у листопаді планують витратити на рекламу своїх кандидатів 135 млн доларів, а республіканці - 146 млн. доларів.

Зазначимо, проміжні вибори в Конгрес США пройдуть 6 листопада 2018 року. На них будуть переобиратися всі 435 членів Палати представників, а також 35 із 100 сенаторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет палати представників Конгресу США розсекретив частину доповіді по справі про втручання Росії у вибори президента США.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  выборы,  Конгресс США  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС