"Прометей" снова проиграл в Еврокубке, "Будивельник" одолел "Бриндизи" в Кубке Европы: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Еврокубок, группа A, 4-й тур

"Ховентут" – "Прометей" – 82:77 (23:18, 17:22, 25:8, 17:29)

Кубок Европы ФИБА, группа F, 4-й тур

"Будивельник" – "Бриндизи" – 93:83 (23:27, 22:8, 22:28, 26:20)

К середине первой четверти в Бадалоне были качели. "Ховентут" и "Прометей" сменяли друг друга в лидерах. Но вторую часть 10-минутки увереннее провели испанцы и повели с +5. Во второй четверти слобожанцы не отпустили соперника. Более того, заиграли увереннее и сравняли счет как раз перед большим перерывом (40:40).

Но удержать уровень украинский гранд не смог. Третья 10-минутка стала крушением – "Ховентут" оформил фантастический рывок (20:1) и отправил "Прометей" в нокдаун. К чести слобожанцев они сумели прийти в себя в финальной четверти и даже приблизились вплотную (дефицит -2), но плохая точность дальних бросков не позволила зацепиться за большее.

В свою очередь "Будивельник" на протяжении длительного времени оставлял "Бриндизи" в игре. Имея +10 в середине стартовой четверти киевляне умудрились ее проиграть. Дальше больше. Мощная вторая 10-минутка (22:8 в пользу "гладиаторов") обернулась хилым выступлением сразу после перерыва.

К счастью, в кризисный момент (69:66 на старте последней четверти) "Будивельник" сумел добавить и оторвался от соперника не безопасное расстояние. В конце концов победа киевлян стала довольно убедительной. По крайней мере, по счету. Теперь "гладиаторы" имеют равное количество очков с "Калевом" и 23 ноября определят победителя квартета в очном матче.

Тем временем "Прометей" идет 8-м в группе A Еврокубка. Эта позиция позволяет выйти в плей-офф турнира. Следующий поединок – 22 ноября против словенской "Цедевиты Олимпии".