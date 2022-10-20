"Прометей" зазнав фіаско в Єврокубку, "Будівельник" програв у Кубку Європи ФІБА

Вітчизняні баскетбольні гранди – столичний "Будівельник" і слобожанський "Прометей" – зазнали поразок у другому турі групових етапів європейських турнірів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Кубок Європи ФІБА, група F, 2-й тур
"Будівельник" – "Калев" – 74:83 (18:24, 15:11, 16:20, 25:28)
Єврокубок, група A, 2-й тур
"Брешія" – "Прометей" – 104:70 (21:18, 27:24, 28:12, 28:16)
У першій чверті кияни влаштували гойдалки з естонським "Калевом". Лідер матчу постійно змінювався. У середині 10-хвилинки "гладіатори" мали перевагу +4. Проте, під завісу чверті "Калев" опанував ситуацію і на коротку перерву пішов із перевагою (24:18).
"Будівельник" зумів нав'язати конкуренцію у другій 10-хвилинці. Кияни швидко відіграли гандикап і почали грати на рівних із суперником. Зрештою, після першої половини перевага "Калева" була мінімальною – 35:33.
А ось у двох фінальних чвертях естонський гранд методично збільшував власну перевагу над "гладіаторами". Кілька разів упродовж другої половини "Калев" виходив на рубіж +9 пунктів. Саме з таким відривом матч і завершився.
Натомість поразка "Прометея" стала значно гучнішою. Якщо в першій 10-хвилинці слобожанці намагалися відповідати італійцям на кожен спалах активності своїми випадами, то в другій вже почали стабільно відставати, тож перед великою перервою дефіцит зріс до шести очок.
Ягідки пішли в другій половині. "Брешія" фактично зім'яла український клуб на паркеті. Перевага ломбардців швидко стала двозначною, але зупинятися господарі й не збиралися. "Прометей" не зміг витримати заданий "Брешією" темп і зазнав повного розгрому в підсумку.
За таких умов жоден баскетболіст вітчизняного гранда не потрапив у топ-3 гравців. Найкращим став Ді Джей Стівенс – 13 очок і 9 підбирань. Наступний матч слобожанці зіграють проти турецького "Бурсаспора" 26 жовтня.
До слова, напередодні "Голден Стейт" переміг "Лейкерс" на старті сезону НБА.
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