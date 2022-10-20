"Прометей" потерпел фиаско в Еврокубке, "Будивельник" проиграл в Кубке Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА, группа F, 2-й тур

"Будивельник" – "Калев" – 74:83 (18:24, 15:11, 16:20, 25:28)

Еврокубок, группа A, 2-й тур

"Брешия" – "Прометей" – 104:70 (21:18, 27:24, 28:12, 28:16)

В первой четверти киевляне устроили качели с эстонским "Калевом". Лидер матча постоянно менялся. В середине 10-минутки "гладиаторы" имели преимущество +4. Тем не менее, под занавес четверти "Калев" овладел ситуацией и на короткий перерыв ушел с преимуществом (24:18).

"Будивельник" сумел навязать конкуренцию во второй 10-минутке. Киевляне быстро отыграли гандикап и начали играть на равных с соперником. В конце концов, после первой половины преимущество "Калева" было минимальным – 35:33.

А вот в двух финальных четвертях эстонский гранд методически увеличивал собственное преимущество над "гладиаторами". Несколько раз в течение второй половины "Калев" выходил на рубеж +9 пунктов. Именно с таким отрывом матч и завершился.

Поражение "Прометея" стало значительно громче. Если в первой 10-минутке слобожанцы пытались отвечать итальянцам на каждую вспышку активности своими выпадами, то во второй уже начали стабильно отставать, так что перед большим перерывом дефицит вырос до шести очков.

Ягодки пошли во второй половине. "Брешия" фактически смяла украинский клуб на паркете. Преимущество ломбардцев быстро стало двухзначным, но останавливаться хозяева и не собирались. "Прометей" не смог выдержать заданный "Брешией" темп и потерпел полный разгром в итоге.

В таких условиях ни один баскетболист отечественного гранда не попал в топ-3 игроков. Лучшим стал Ди Джей Стивенс – 13 очков и 9 подборов. Следующий матч слобожанцы сыграют против турецкого "Бурсаспора" 26 октября.