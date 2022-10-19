"Голден Стейт" розпочав новий сезон НБА з розгрому "Лейкерс": відео

За океаном двома матчами стартував регулярний сезон Національної баскетбольної асоціації. На паркет вийшли фіналісти кампанії 2021/22 – "Бостон Селтікс" і "Голден Стейт Ворріорз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, Східна конференція, регулярний сезон

"Бостон" – "Філадельфія" – 126:117 (24:29, 39:34, 35:25, 28:29)

НБА, Західна конференція, регулярний сезон

"Голден Стейт" – "Лейкерс" – 123:109 (25:22, 34:30, 32:19, 32:38)

Стартував чемпіонат у Массачусетсі, де "Селтікс" провели непростий матч із "Філадельфією". Дебют зустрічі був за "76-ми". Вони швидко погасили запал "Бостона" та завершили першу чверть з перевагою +5.

Та далі господарі опанували ситуацію. За підсумками другої 12-хвилинки цифри на табло стали рівними. Натомість ключовою стала третя чверть, де бостонці "привезли" супернику 10 очок переваги. Рівний же фінальний відрізок гарантував "Селтікс" першу перемогу.

Натомість у Сан-Франциско "Голден Стейт" стабільно був кращим за "Лейкерс". Господарі методично збільшували свою перевагу над "озерними" впродовж перших двох чвертей. Зокрема, на піку гандикап "Ворріорз" складав солідні 14 пунктів.

Ключовою ж стала третя 12-хвилинка. Каррі та компанія просто зім'яли "Лос-Анджелес" – 32:19. Так, у фінальній чверті "Лейкерс" видав непоганий відрізок, коли гостям чимало вдалося. Та щойно "Голден Стейт" додав обертів, як всі шанси Леброна з партнерами розвіялися.

Саме Каррі та Джеймс стали головними зірками вечора. Перший набрав 33 очки, зробив 6 підбирань і віддав 7 передач. Натомість другий – 31 пункт, 14 підбирань, 8 асистів.