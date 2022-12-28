"Прометей" впевнено переграв чергового суперника в Латвійсько-естонській лізі

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга, регулярний чемпіонат

"Рапла" – "Прометей" – 73:95 (24:21, 16:29, 14:32, 19:13)

Стартова чверть виявилася найконкурентнішою. На ривок господарів майданчика в дебюті (11:4) слобожанці відповіли своїм вдалим відрізком, після якого повели з +6. "Рапла", однак, відігралася і дала поштовх до гойдалок на паркеті. Зрештою, 10-хвилинка завершилася незначною перевагою естонців.

А ось дві наступні чверті – до та після великої перерви – були повністю за "Прометеєм". Український гранд фактично зім'яв суперника, надто в третій десятихвилинці. Якщо перевага слобожанців після першої половини склала всього 10 пунктів, то після трьох чвертей – цілих 28 очок.

Така перевага дозволила "Прометею" розслабитися на фінальному відрізку. Підопічні Ронена Гінзбурга пограли у відкритий баскетбол із "Раплою", тож естонський клуб зумів несуттєво скоротити відставання. Слобожанці ж лише трохи не дотягнули до сотні.

Ця перемога стала для "Прометея" 14-ю за 15 матчів регулярного чемпіонату. Вітчизняний гранд – безумовний лідер ліги, випереджаючи ризький ВЕФ. 30 грудня команда Гінзбурга зустрінеться з "Кейлою".