ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Будівельник" здобув розгромну перемогу над "Левскі" в Балканській лізі

Новость на русском →
Софія, Середа 28 грудня 2022 19:38
"Будівельник" здобув розгромну перемогу над "Левскі" в Балканській лізі Фото: "Будівельник" відсвяткував успіх у Софії (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою для київського "Будівельника" завершився візит у гості до софійського "Левскі" в рамках Балканської ліги (БІБЛ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

БІБЛ, груповий етап, 7-й тур

"Левскі" – "Будівельник" – 67:95 (21:29, 16:25, 13:19, 17:22)

Із перших хвилин "гладіатори" окреслили наміри перемогти на виїзді. Розпочавши зі стартового ривка (8:0), кияни не дали можливості господарям паркету оговтатися. І хоч за підсумками першої чверті гандикап "Будівельника" склав 8 пунктів, але на піку вітчизняний гранд вів із +13.

У другій 10-хвилинці становище "Левскі" погіршилося. На початку чверті болгарський клуб ще намагався повернутися до гри та навіть скоротив дефіцит очок до п'яти. Однак, "гладіатори" вчасно підвищили темп і на велику перерву вже пішли зі солідною перевагою на 17 очок.

Третя чверть не змінила хід подій. "Будівельник" продовжив грати загалом упевненіше та точніше у фінальних стадіях атак. Якщо за підсумками третьої чверті відставання господарів зросло до 23-х пунктів, то після фінальних десяти хвилин кияни відірвалися вже на 28 очок.

Легке "взяття" Софії дозволило "гладіаторам" покращити турнірне становище в Балканській лізі. З трьома перемогами та однією поразкою "Будівельник" зрівнявся за очками з чорногорським "Міленіюмом" (по 7 пунктів). До того ж, команда Валерія Плеханова зіграла на два матчі менше.

До слова, раніше ФБУ опублікувала календар української Суперліги на січень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Зеленський про Кримський міст: все частіше працює на виїзд
Зеленський про Кримський міст: все частіше працює на виїзд
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну