"Будівельник" здобув розгромну перемогу над "Левскі" в Балканській лізі
Упевненою перемогою для київського "Будівельника" завершився візит у гості до софійського "Левскі" в рамках Балканської ліги (БІБЛ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
БІБЛ, груповий етап, 7-й тур
"Левскі" – "Будівельник" – 67:95 (21:29, 16:25, 13:19, 17:22)
Із перших хвилин "гладіатори" окреслили наміри перемогти на виїзді. Розпочавши зі стартового ривка (8:0), кияни не дали можливості господарям паркету оговтатися. І хоч за підсумками першої чверті гандикап "Будівельника" склав 8 пунктів, але на піку вітчизняний гранд вів із +13.
У другій 10-хвилинці становище "Левскі" погіршилося. На початку чверті болгарський клуб ще намагався повернутися до гри та навіть скоротив дефіцит очок до п'яти. Однак, "гладіатори" вчасно підвищили темп і на велику перерву вже пішли зі солідною перевагою на 17 очок.
Третя чверть не змінила хід подій. "Будівельник" продовжив грати загалом упевненіше та точніше у фінальних стадіях атак. Якщо за підсумками третьої чверті відставання господарів зросло до 23-х пунктів, то після фінальних десяти хвилин кияни відірвалися вже на 28 очок.
Легке "взяття" Софії дозволило "гладіаторам" покращити турнірне становище в Балканській лізі. З трьома перемогами та однією поразкою "Будівельник" зрівнявся за очками з чорногорським "Міленіюмом" (по 7 пунктів). До того ж, команда Валерія Плеханова зіграла на два матчі менше.
До слова, раніше ФБУ опублікувала календар української Суперліги на січень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.