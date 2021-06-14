БК "Прометей" впервые стал чемпионом Украины по баскетболу. Команда из Каменского победила "Запорожье" в финальной серии.

Первые два матча на домашней площадке "Прометей" взял без шансов для команды Валерия Плеханова из Запорожья. В третьем же матче запорожцы были настроены на возвращение в серию.

Первая половина прошла максимально удачно для "Запорожья" - у них неплохо шли трехочковые броски, лидер команды Майк Кеффи стабильно набирал очки в разных ситуациях, а попытки гостей сокращать отставание были либо неточными, либо пресекались защитой хозяев. Итог первой половины - 51:36 в пользу "Запорожья".

После большого перерыва ситуация на площадке кардинально изменилась. "Запорожье" стало мазать бросок за броском, совершать потери, а "Прометей" напротив вернулся в игру и доказывал статус абсолютного фаворита противостояния. В четвертой четверти дело продолжилось, "Запорожье" в добавок к промахам регулярно теряло мяч в глупых ситуациях, а "Прометей" продолжил стабильно закидывать в корзину.

Итог 88:83 в пользу "Прометея", который всухую выиграл финальную серию со счетом 3:0. Баскетбольный клуб из Каменского завоевал золотые медали Суперлиги на третий год существования.

Серебрянные медали для БК "Запорожье" также стали достижением, поскольку они еще никогда не попадали в финальную серию чемпионата.