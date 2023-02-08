"Прометей" розтрощив аутсайдера та зміцнив лідерство в групі баскетбольного Єврокубка

Єврокубок, груповий етап, 14-й тур

"Прометей" – "Цедевіта Олімпія" – 94:68 (25:24, 27:19, 26:15, 16:10)

Словенський гранд у перші хвилини виглядав краще та навіть повів у рахунку з невеликою перевагою. Утім, ще до середини чверті слобожанці вирівняли становище. Якийсь час команди грали на рівних. На кінець відрізку "Прометей" випередив суперника лише на очко.

Зате на старті другої 10-хвилинки вітчизняний гранд видав неймовірний ривок (9:0). У цьому ж коридорі слобожанці втримали власну перевагу аж до великої перерви. Після неї ситуація не змінилася. "Прометей" зі ще одним вдалим відрізком до середини третьої чверті створив гандикап на 19 очок.

До кінця десятихвилинки команда Ронена Гінзбурга збільшила перевагу ще на пункт. Нав'язати конкуренцію "Цедевіта Олімпія" не зуміла і у фінальній чверті. У кінцівці поєдинку остання команди групи A взагалі розклеїлася і програла 2:12.

Найрезультативнішим у матчі став атакувальний оборонець "Прометея" Ді Джей Стефенс. Американець набрав 28 очок, зробив 4 підбирання і віддав 1 асист. У грі він провів 25 хвилин. Слобожанці закріпилися в лідерах групи. Рекорд команди – 10 перемог, 4 поразки.