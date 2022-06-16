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"Прометей" проведет новый сезон в европейском чемпионате

Фото: Тайм-аут "Прометея" в Лиге чемпионов 2021/22 (prometeybc.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство украинского гранда – "Прометея" из Днепропетровской области – решило временно присоединиться к Латвийско-эстонской баскетбольной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Proshuta.basketball.

"Прометей" подтвердил участие в совместном чемпионате Латвии и Эстонии. Ведущий украинский клуб, по словам президента Владимира Дубинского, уже подал заявку на участие в турнире.

Свои домашние матчи сезона 2022/23 "Прометей" будет играть в Риге. Пока неизвестно, составят ли ему компанию еще два отечественных гранда - "Будивельник" и "Киев-Баскет". "Прометей" также готов выставить команду на чемпионат Украины, если его возобновят в грядущем сезоне.

Сезон 2021/22 в украинской Суперлиге досрочно завершили из-за полномасштабного вторжения РФ. Призеров не определяли, а турнирную таблицу зафиксировали на 23 февраля. Таким образом, "Прометей" финишировал в чемпионате первым.

В начале марта клуб объявил о роспуске всех команд и снятии с Лиги чемпионов, где "Прометей" еще должен сыграть 3 матча. Кадровая ситуация в клубе пока остается тайной.

К слову, баскетбольная Евролига отказала российским клубам в участии на грядущий сезон.

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Баскетбол