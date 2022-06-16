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Баскетбольная Евролига не взяла российские клубы в новый сезон

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Четверг 16 июня 2022 14:55
Баскетбольная Евролига не взяла российские клубы в новый сезон Фото: УНИКС простился с мечтами о Евролиге (facebook.com/unicsbasket)
Автор: Антон Федорцив

Организатор сильнейшего европейского турнира продолжил дисквалификацию российских клубов и на сезон 2022/23. Питерский "Зенит", московский ЦСКА и казанский УНИКС могут искать альтернативные соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Basketnews.

Совет правления Евролиги продолжил отстранение трио российских команд. Такое решение организаторы приняли из-за продолжения агрессии РФ по отношению к Украине.

Идею не возвращать российские клубы в турнир поддержали семь из 11 постоянных членов правления Евролиги. Заменят изгнанников двумя командами. Wild card от устроителей получили сербский "Партизан" и испанская "Валенсия".

Функционеры решили исключить "Зенит", ЦСКА и УНИКС из Евролиги еще в марте. Результаты всех матчей с участием российских команд были аннулированы. Победителем турнира стал турецкий "Анадолу Эфес".

К слову, в финале НБА "Голдэн Стейт" впервые вышел вперед в противостоянии с "Бостон Селтикс".

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