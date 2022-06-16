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"Прометей" проведе новий сезон у європейському чемпіонаті

Фото: Тайм-аут "Прометея" у Лізі чемпіонів 2021/22 (prometeybc.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво українського гранда – "Прометея" з Дніпропетровщини – вирішило тимчасово приєднатися до Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Proshuta.basketball.

"Прометей" підтвердив участь у спільному чемпіонаті Латвії та Естонії. Провідний український клуб, за словами президента Володимира Дубинського, вже подав заявку на участь у турнірі.

Свої домашні матчі сезону 2022/23 "Прометей" гратиме в Ризі. Наразі невідомо, чи йому складуть компанію ще два вітчизняні гранди – "Будівельник" і "Київ-Баскет". "Прометей" також готовий виставити команду на чемпіонат України, якщо його відновлять у прийдешньому сезоні.

Сезон 2021/22 в українській Суперлізі достроково завершили через повномасштабне вторгнення РФ. Призерів не визначали, а турнірну таблицю зафіксували станом на 23 лютого. Таким чином, "Прометей" фінішував у чемпіонаті першим.

На початку березня клуб оголосив про розпуск усіх команд і зняття з Ліги чемпіонів, де "Прометей" ще мав зіграти 3 матчі. Кадрова ситуація в клубі поки залишається таємницею.

До слова, баскетбольна Євроліга відмовила російським клубам в участі на прийдешній сезон.

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Баскетбол