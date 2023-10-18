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"Прометей" продовжив смугу невдач у Єврокубку поразкою від "Лондон Лайонс"

Фото: Слобожанці вдруге програли на старті змагань (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" поступився британському "Лондон Лайонс" у третьому турі групового етапу баскетбольного Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 3-й тур

"Прометей" – "Лондон Лайонс" – 87:99 (30:19, 15:29, 20:25, 22:26)

 

Дебют зустрічі вдало провів український гранд. Із перших хвилин підопічні Ронена Гінзбурга спробували піти у відрив і вже до середини стартової чверті повели з +7. За підсумками ж відрізку слобожанці відірвалися від британського колективу на 11 пунктів.

Утім, "Лайонс" зуміли реваншуватися вже в другій чверті. Номінальні гості всерйоз взялися відіграти відставання і ще до великої перерви не тільки зрівняли рахунок (43:43), а й вийшли вперед. На старті третьої 10-хвилинки "Лондон" повів із +3 та продовжив контролювати перебіг подій. На піку перевага британців зросла до 14-ти пунктів.

Під кінець третьої чверті "Прометей" скоротив дефіцит очок до восьми. Проте, повністю перехопити ініціативу зі стартом останньої десятихвилинки слобожанцям не вдалося. Хлопці Гінзбурга грали хвилями – то відставали на 10 очок, то скоротили відрив до одного, то знову програвали 9 пунктів.

У фінальні хвилини баскетболісти "Лондон Лайонс" діяли злагодженіше і під власним щитом, і на чужому кошику. Зрештою, оформити камбек слобожанцям не вдалося. Підсумкова перевага британців склала 12 очок. Отже, "Прометей" зазнав другої поразки поспіль у Єврокубку та залишиться в нижній половині таблиці групи A.

До слова, раніше Лень провів за "Сакраменто" результативний матч у передсезонці НБА.

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