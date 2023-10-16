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Дивіться, як українець Лень ефектно провів спаринг перед стартом НБА: яскраве відео

Сакраменто, Понеділок 16 жовтня 2023 10:49
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Дивіться, як українець Лень ефектно провів спаринг перед стартом НБА: яскраве відео Фото: Олексій Лень протистоїть зіркам "Ворріорз" (houstonchronicle.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень провів проти "Голден Стейт Ворріорз" найрезультативніший матч у передсезонці Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Український баскетболіст розпочав зустріч серед запасних. Натомість із перших хвилин у складі каліфорнійців з'явилися Барнс, Мюррей, Сабоніс, Дуарте і Фокс.

Лень провів на паркеті понад 14 хвилин. За відведений час він встиг набрати 7 очок, зробив 2 підбирання і оформив 4 результативні передачі. Зокрема, центровий влучним кидком із-за дуги на фінальному відрізку допоміг перевести матч в овертайм. Щоправда, там "Кінгз" поступилися (115:121).

Із гри Лень реалізував 3 кидки (4 спроби). Українець реалізував триочковий в останній чверті. Однак, за статистичним показником "плюс-мінус" центровий завершив виступ із показником -9. Зате удостоївся окремої згадки в соцмережах НБА.

Прийдешній сезон – третій поспіль для Леня в майці "Сакраменто". Попередню кампанію українець завершив із середніми цифрами 1.9 очко, 2.4 підбирання, 0.4 асистів і 0.1 перехоплень за 7 хвилин у грі. "Кінгз" вилетіли в першому раунді плей-офф якраз від "Голден Стейта".

До слова, раніше "Прометей" зазнав фіаско від "Бешикташа" в баскетбольному Єврокубку.

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Баскетбол Голден Стейт НБА
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