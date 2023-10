Дивіться, як українець Лень ефектно провів спаринг перед стартом НБА: яскраве відео

Український баскетболіст розпочав зустріч серед запасних. Натомість із перших хвилин у складі каліфорнійців з'явилися Барнс, Мюррей, Сабоніс, Дуарте і Фокс.

Лень провів на паркеті понад 14 хвилин. За відведений час він встиг набрати 7 очок, зробив 2 підбирання і оформив 4 результативні передачі. Зокрема, центровий влучним кидком із-за дуги на фінальному відрізку допоміг перевести матч в овертайм. Щоправда, там "Кінгз" поступилися (115:121).

Із гри Лень реалізував 3 кидки (4 спроби). Українець реалізував триочковий в останній чверті. Однак, за статистичним показником "плюс-мінус" центровий завершив виступ із показником -9. Зате удостоївся окремої згадки в соцмережах НБА.

Прийдешній сезон – третій поспіль для Леня в майці "Сакраменто". Попередню кампанію українець завершив із середніми цифрами 1.9 очко, 2.4 підбирання, 0.4 асистів і 0.1 перехоплень за 7 хвилин у грі. "Кінгз" вилетіли в першому раунді плей-офф якраз від "Голден Стейта".

AFTER A WILD CLOSING SEQUENCE, WE'RE HEADING TO OVERTIME!



Alex Len hits the big three and then Jordan Ford hits a running lay up!



OT starts now on ESPN pic.twitter.com/c549MIkHin