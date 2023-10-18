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"Прометей" продолжил полосу неудач в Еврокубке поражением от "Лондон Лайонс"

Фото: Слобожанцы во второй раз проиграли на старте соревнований (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" уступил британскому "Лондон Лайонс" в третьем туре группового этапа баскетбольного Еврокубка 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 3-й тур

"Прометей" – "Лондон Лайонс" – 87:99 (30:19, 15:29, 20:25, 22:26)

 

Дебют встречи успешно провел украинский гранд. С первых минут подопечные Ронена Гинзбурга попытались уйти в отрыв и уже к середине стартовой четверти увели с +7. По итогам же отрезка слобожанцы оторвались от британского коллектива на 11 пунктов.

Впрочем, "Лайонс" сумели реваншироваться уже во второй четверти. Номинальные гости всерьез принялись отыграть отставание и еще до большого перерыва не только сравняли счет (43:43), но и вышли вперед. На старте третьей 10-минутки "Лондон" повел с +3 и продолжил контролировать ход событий. На пике преимущество британцев выросло до 14-ти пунктов.

К концу третьей четверти "Прометей" сократил дефицит очков до восьми. Однако полностью перехватить инициативу со стартом последней десятиминутки слобожанцам не удалось. Ребята Гинзбурга играли волнами – то отставали на 10 очков, то сократили отрыв к одному, то снова проигрывали 9 пунктов.

В финальные минуты баскетболисты "Лондон Лайонс" действовали более слаженно и под собственным щитом, и на чужой корзине. В конце концов оформить камбэк слобожанцам не удалось. Итоговое преимущество британцев составило 12 очков. Следовательно, "Прометей" потерпел второе поражение подряд в Еврокубке и останется в нижней половине таблицы группы A.

К слову, ранее Лень провел за "Сакраменто" результативный матч в предсезонке НБА.

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