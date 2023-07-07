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"Прометей" потрапив у групу A баскетбольного Єврокубка: список суперників

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Рига, П'ятниця 07 липня 2023 15:37
"Прометей" потрапив у групу A баскетбольного Єврокубка: список суперників Фото: Слобожанці дійшов до півфіналу Єврокубка (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" отримав суперників на груповому етапі Єврокубка 2023/24. Українська команда вдруге поспіль гратиме в турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Жеребкування основної сітки престижного європейського турніру відбулося в Барселоні. На старт вийдуть 20 команд, розділених на дві групи.

"Прометей" потрапив до групи A. Суперниками слобожанців у двоколовому турнірі будуть тель-авівський "Хапоель", "Ховентут", "Цедевіта Олімпія", "Париж", "Венеція", "Вулвз", "Бешикташ", "Гамбург" і "Лондон Лайонз". До плей-офф вийдуть 6 найкращих колективів.

Перші дві команди групи A вийдуть у чвертьфінал Єврокубка. Наступні чотири клуби розпочнуть матчі на виліт із 1/8 фіналу. Старт групового етапу запланований на 3 жовтня.

Раніше "Прометей" вирішив продовжити виступи в ЛЕБЛ – Латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Компанію підопічним Ронена Гінзбурга складуть 7 латвійських і 8 естонських команд. Сезон 2023/24 "Прометей" розпочне в статусі чинного чемпіона.

&quot;Прометей&quot; потрапив у групу A баскетбольного Єврокубка: список суперників

До слова, раніше "Прометей" подав заявку на виступи у Вищій лізі чемпіонату України.

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