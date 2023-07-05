"Прометей" обрав третій турнір для виступів у новому сезоні
Слобожанський "Прометей" у прийдешньому сезоні захищатиме титул чемпіона Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Загалом на старт вийдуть 16 команд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЛЕБЛ.
Вітчизняний гранд продовжить виступи в об'єднаній балтійській лізі. Компанію підопічним Ронена Гінзбурга складуть 7 латвійських і 8 естонських команд.
Сезон 2022/23 "Прометей" розпочне в статусі чинного чемпіона. Базуватиметься команда в Ризі. У дебютний рік слобожанці виграли регулярний чемпіонат, зазнавши лише однієї поразки. Навесні український клуб крізь сито плей-офф дістався до фіналу, де здолав ризький ВЕФ (77:62).
У новому сезоні команди зіграють регулярну першість у два кола. Далі вісім найкращих команд продовжать змагання за титул у плей-офф. У чвертьфіналі та півфіналі заплановані серії до двох перемог, а вирішальний матч відбудеться на майданчику команди з вищою позицією.
Список учасників ЛЕБЛ 2023/24:
- ВЕФ
- "Вентспілс"
- "Огре"
- "Лієпая"
- "Латвійський університет"
- "Валмієра"
- "Рига Зеллі"
- "Калев"
- "Тарту"
- "Пярну"
- "Віймсі"
- "Рапла"
- "ТалТех"
- "Кейла"
- "Таллінна Калев"
- "Прометей"
Раніше "Прометей" подав заявку на виступи у Вищій лізі чемпіонату України. Грати в другому дивізіоні замість Суперліги слобожанцям запропонувала баскетбольна федерація. Паралельно вітчизняний гранд виступатиме в Єврокубку.
До слова, українець Лень підписав контракт із "Сакраменто" на новий сезон НБА.
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