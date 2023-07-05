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"Прометей" обрав третій турнір для виступів у новому сезоні

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Рига, Середа 05 липня 2023 10:34
"Прометей" обрав третій турнір для виступів у новому сезоні Фото: "Прометей" святкує чемпіонський титул ЛЕБЛ 2022/23 (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" у прийдешньому сезоні захищатиме титул чемпіона Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Загалом на старт вийдуть 16 команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЛЕБЛ.

Вітчизняний гранд продовжить виступи в об'єднаній балтійській лізі. Компанію підопічним Ронена Гінзбурга складуть 7 латвійських і 8 естонських команд.

Сезон 2022/23 "Прометей" розпочне в статусі чинного чемпіона. Базуватиметься команда в Ризі. У дебютний рік слобожанці виграли регулярний чемпіонат, зазнавши лише однієї поразки. Навесні український клуб крізь сито плей-офф дістався до фіналу, де здолав ризький ВЕФ (77:62).

У новому сезоні команди зіграють регулярну першість у два кола. Далі вісім найкращих команд продовжать змагання за титул у плей-офф. У чвертьфіналі та півфіналі заплановані серії до двох перемог, а вирішальний матч відбудеться на майданчику команди з вищою позицією.

Список учасників ЛЕБЛ 2023/24:

  • ВЕФ
  • "Вентспілс"
  • "Огре"
  • "Лієпая"
  • "Латвійський університет"
  • "Валмієра"
  • "Рига Зеллі"
  • "Калев"
  • "Тарту"
  • "Пярну"
  • "Віймсі"
  • "Рапла"
  • "ТалТех"
  • "Кейла"
  • "Таллінна Калев"
  • "Прометей"

Раніше "Прометей" подав заявку на виступи у Вищій лізі чемпіонату України. Грати в другому дивізіоні замість Суперліги слобожанцям запропонувала баскетбольна федерація. Паралельно вітчизняний гранд виступатиме в Єврокубку.

До слова, українець Лень підписав контракт із "Сакраменто" на новий сезон НБА.

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