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"Прометей" попал в группу A баскетбольного Еврокубка: список соперников

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Рига, Пятница 07 июля 2023 15:37
"Прометей" попал в группу A баскетбольного Еврокубка: список соперников Фото: Слобожанцы дошел до полуфинала Еврокубка (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" получил соперников на групповом этапе Еврокубка 2023/24. Украинская команда во второй раз подряд сыграет в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Жеребьевка основной сетки престижного европейского турнира прошла в Барселоне. На старт выйдут 20 команд, разделенных на две группы.

"Прометей" попал в группу A. Соперниками слобожанцев в двухкруговом турнире будут тель-авивский "Хапоэль", "Ховентут", "Цедевита Олимпия", "Париж", "Венеция", "Вулвз", "Бешикташ", "Гамбург" и "Лондон Лайонз". В плей-офф выйдут 6 лучших коллективов.

Первые две команды группы A выйдут в четвертьфинал Еврокубка. Следующие четыре клуба начнут матчи на вылет с 1/8 финала. Старт группового этапа намечен на 3 октября.

Ранее "Прометей" решил продолжить выступления в ЛЭБЛ – Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Компанию подопечным Ронена Гинзбурга составят 7 латвийских и 8 эстонских команд. Сезон 2023/24 "Прометей" начнет в статусе действующего чемпиона.

&quot;Прометей&quot; попал в группу A баскетбольного Еврокубка: список соперников

К слову, ранее "Прометей" подал заявку на выступления в Высшей лиге чемпионата Украины.

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