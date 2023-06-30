Баскетбольний "Прометей" змінив рішення щодо виступів у чемпіонаті України

Керівництво "Прометея" зі Слобожанського вирішило подати заявку на участь у Вищій лізі вітчизняної баскетбольної першості. Такий варіант повернення у внутрішній чемпіонат запропонувала Федерація баскетболу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Український гранд вирішив закопати сокиру війни з ФБУ. Менеджмент слобожанців перестав наполягати на поверненні команди до баскетбольної Суперліги.

Напередодні наглядова рада "Прометея" прийняла пропозицію про виступи в другому за силою дивізіоні – Вищій лізі. Баскетбольна федерація наполягала, що слобожанці не мають права грати в Суперлізі 2023/24 через пропуск минулого сезону.

"Рішення було непростим, але незважаючи на емоції, та заради розвитоку українського баскетболу у цей непростий час, повідомляємо, що БК "Прометей" подає заявку на участь у чемпіонаті України серед команд Вищої ліги відповідно до регламенту змагань", – ідеться в заяві клубу.

Торік "Прометей" задля збереження кістяка команди в умовах повномасштабної війни переїхав до Риги. Підопічні Ронена Гінзбурга виступали в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, де здобули чемпіонський титул, а також дійшли до півфіналу Єврокубка. До цього слобожанці стали чемпіоном України 2020/21.