"Прометей" перемогою закінчив регулярний сезон на вершині групи Єврокубка

Здолавши італійську "Венецію", слобожанський "Прометей" гарантував собі першу сходинку групи A баскетбольного Єврокубка 2022/23 та путівку в 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 18-й тур

"Прометей" – "Венеція" – 93:76 (33:18, 13:25, 28:18, 19:15)

Фактично з перших хвилин український гранд прибрав ініціативу до власних рук. Стараннями Ткаченка, Стефенса та Клавелла слобожанці швидко зуміли піти у відрив. Натомість італійський колектив лише періодично огризався. Зрештою, перевага "Прометея" за підсумками чверті склала 15 пунктів.

У другій десятихвилинці команда Ронена Гінзбурга спершу тримала "Венецію" на безпечній відстані. Перевага слобожанців коливалася, але впродовж тривалого часу було двозначною. Утім, спурт венеціанців перед великою перервою нівелював майже весь гандикап "Прометея".

Отже, вітчизняний гранд змушений був розпочинати заново. Із цим завданням підопічні Гінзбурга впоралися, попри втрату через ушкодження чергового важливого виконавця – Агади. Слобожанці впевненно та грамотно діяли під обома щитами, тож зуміли знову відірватися (+13).

Фінальна чверть минула з планом завадити "Венеції" повторили шлях другої 10-хвилинки. Цього разу "Прометей" обійшовся без помилок, а вчасні набрані Клавеллом і Балвін очки дозволили слобожанцям упевнено почуватися в слизькі моменти. Кінцівка матчу виявилася комфортною для української команди та завершилася під повним її контролем.

Завдяки перемозі "Прометей" виграв групу A Єврокубка. Тепер слобожанці зустрінуться з восьмою командою групи B – німецьким "Гамбургом". Плей-офф складатиметься з одного матчу на кожній стадії. Матч 1/8 фіналу "Прометей" проведе 11 квітня.