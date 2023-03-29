"Прометей" победой закончил регулярный сезон на вершине группы Еврокубка

Одолев итальянскую "Венецию", слобожанский "Прометей" гарантировал себе первую строчку группы A баскетбольного Еврокубка 2022/23 и путевку в 1/8 финала турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Еврокубок, групповой этап, 18-й тур

"Прометей" – "Венеция" – 93:76 (33:18, 13:25, 28:18, 19:15)

Фактически с первых минут украинский гранд взял инициативу в свои руки. Стараниями Ткаченко, Стефенса и Клавелла слобожанцы быстро сумели уйти в отрыв. Итальянский коллектив лишь периодически огрызался. В конце концов преимущество "Прометея" по итогам четверти составило 15 пунктов.

Во второй десятиминутке команда Ронена Гинзбурга сначала держала "Венецию" на безопасном расстоянии. Преимущество слобожанцев колебалось, но в течение длительного времени было двузначным. Впрочем, спурт венецианцев перед большим перерывом нивелировал почти весь гандикап "Прометея".

Следовательно, отечественный гранд вынужден был начинать заново. С этой задачей подопечные Гинзбурга справились, несмотря на потерю из-за повреждения очередного важного исполнителя – Агады. Слобожанцы уверенно и грамотно действовали под обоими щитами, и сумели снова оторваться (+13).

Финальная четверть прошла с планом помешать "Венеции" повторили путь второй 10-минутки. В этот раз "Прометей" обошелся без ошибок, а вовремя набранные Клавеллом и Балвином очки позволили слобожанцам уверенно чувствовать себя в скользкие моменты. Концовка матча оказалась комфортной для украинской команды и завершилась под полным ее контролем.

Благодаря победе "Прометей" выиграл группу A Еврокубка. Теперь слобожанцы встретятся с восьмой командой группы B – немецким "Гамбургом". Плей-офф будет состоять из одного матча на каждой стадии. Матч 1/8 финала "Прометей" проведет 11 апреля.