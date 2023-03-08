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"Прометей" переграв "Ульм" та зберіг лідерство в групі баскетбольного Єврокубка

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Ульм, Середа 08 березня 2023 22:32
"Прометей" переграв "Ульм" та зберіг лідерство в групі баскетбольного Єврокубка Фото: "Прометей" продовжив серію перемог (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Важливою перемогою слобожанського "Прометея" завершився матч 15-го туру Єврокубка проти німецького "Ульма".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 15-й тур

"Ульм" – "Прометей" – 78:83 (21:20, 18:20, 17:24, 22:19)

Упродовж фактично всього часу стартової чверті німецький колектив вів у рахунку. На піку перевага господарів складала 7 очок. Однак, під завісу десятихвилинки слобожанці вирівняли гру та навіть наздогнали "Ульм". Зрештою, "Прометей" поступився одним пунктом.

У другій же чверті ініціатива переходила з рук у руки. Спершу краще виглядав вітчизняний гранд, у середині 10-хвилинки – "Ульм". Та перед великою перервою слобожанці знову захопили лідерство та пішли відпочивати з мінімальною перевагою над господарями.

А ось у третій чверті "Прометей" уже повністю контролював хід поєдинку. Звісно, на різних відрізках підопічні Ронена Гінзбурга то збільшували гандикап до дев'яти очок, то випереджали німців усього на три пункти. Проте, новий спалах активності слобожанців припав якраз на кінцівку, тож перед вирішальним десятком хвилин "Прометей" повів із +8.

Тенденція збереглася і у фінальній чверті. Український гранд навіть періодично виходив на 10-очковий рубіж відриву. Злагоджена гра слобожанців під обома кільцями дозволила "Прометею" відсвяткувати восьму перемогу поспіль у групі Єврокубка. Команда Гінзбурга – лідер групи A з рекордом 11 перемог, 4 поразки.

До слова, напередодні "Будівельник" обіграв "Шоле" в 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА.

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