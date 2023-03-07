"Будівельник" виграв перший чвертьфінал Кубка Європи ФІБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Європи ФІБА, 1/4 фіналу

"Будівельник" – "Шоле" – 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)

У дебюті зустрічі активнішими були кияни. "Гладіатори" швидко захопили ініціативу та спробували піти у відрив. На піку "Будівельник" вів із +9, але ще до кінця стартової чверті розгубив майже всю перевагу.

А вже в середині другої десятихвилинки "Шоле" зумів вийти вперед. Більше того, один із лідерів французької ЛНБ розпочав методично збільшувати свою перевагу. Як наслідок, на велику перерву "червоно-білі" пішли зі солідним гандикапом 10 очок.

Напруженою виявилася третя чверть. "Шоле" впевнено тримався в лідерах, але поступово вітчизняний гранд скоротив відставання. На початку фінальної 10-хвилинки "Будівельник" навіть вирівняв становище (59:59) і дав старт грі нервів.

У кінцівці поєдинку лідер кілька разів змінювався. Та все ж, "гладіатори" зуміли вирвати непросту перемогу. Найрезультативнішим у матчі став атакувальний оборонець "Будівельника" Джонні Берганемескел (20 очок, 1 підбирання, 6 передач). Другий чвертьфінальний матч відбудеться 14 березня у Франції.