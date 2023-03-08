"Прометей" обыграл "Ульм" и сохранил лидерство в группе баскетбольного Еврокубка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Еврокубок, групповой этап, 15-й тур

"Ульм" – "Прометей" – 78:83 (21:20, 18:20, 17:24, 22:19)

На протяжении практически всего времени стартовой четверти немецкий коллектив вел в счете. На пике преимущество хозяев составляло 7 очков. Однако под занавес десятиминутки слобожанцы выровняли игру и даже догнали "Ульм". В конце концов "Прометей" уступил один пункт.

Во второй же четверти инициатива переходила из рук в руки. Сначала лучше смотрелся отечественный гранд, в середине 10-минутки – "Ульм". Но перед большим перерывом слобожанцы снова захватили лидерство и пошли отдыхать с минимальным преимуществом над хозяевами.

А вот в третьей четверти "Прометей" уже полностью контролировал ход поединка. Конечно, на разных отрезках подопечные Ронена Гинзбурга то увеличивали гандикап до девяти очков, то опережали немцев всего на три пункта. Тем не менее, новая вспышка активности слобожанцев пришлась как раз на концовку, поэтому перед решающим десятком минут "Прометей" повел с +8.

Тенденция сохранилась и в финальной четверти. Украинский гранд даже периодически выходил на 10-очковый рубеж отрыва. Слаженная игра слобожанцев под обоими кольцами позволила "Прометею" отпраздновать восьмую победу подряд в группе Еврокубка. Команда Гинзбурга – лидер группы A с рекордом 11 побед, 4 поражения.