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"Прометей" з панівним розгромом закріпився в зоні плей-офф баскетбольного Єврокубка

Фото: Джіан Клавелл (ліворуч) набрав 7 пунктів за 26 хвилин у грі (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" здобув упевнену перемогу над "Вулвз" із Вільнюса в регулярному чемпіонату Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 15-й тур

"Прометей" – "Вулвз" – 91:64 (29:15, 20:14, 21:23, 21:12)

 

"Титани" з перших хвилин заволоділи ініціативою. Упродовж усієї першої чверті підопічні Ронена Гінзбурга збільшували власний гандикап. Зрештою, на першу паузу слобожанці пішли з +14 переваги.

У другій десятихвилинці баскетболісти "Вулвз" зуміли трохи стабілізувати власну гру. Звісно, відіграти відставання гостям не вдалося. Утім, поступатися "Прометею" так катастрофічно вони перестали. А після великої перерви навіть перейшли в наступ. Однак, лише трохи скоротили дефіцит очок.

Команда Гінзбурга вийшла на фінальну чверть з 18-очковою перевагою. Помилок третього десятихвилинного відрізку слобожанці більше не допускали. Як наслідок, пішли в новий відрив і зупинилися в підсумку на 27-ми пунктах зверхності.

Найрезультативнішим у складі "титанів" став форвард Рональд Марч. Він набрав 16 очок, зробив 4 підбирання і віддав 1 асист. "Прометей" закріпився на 6-й позиції в підгрупі A Єврокубка. Рекорд команди – 8 перемог, 7 поразок. Наступний матч слобожанці зіграють 24 січня проти тель-авівського "Хапоеля".

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