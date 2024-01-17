"Прометей" з панівним розгромом закріпився в зоні плей-офф баскетбольного Єврокубка

Слобожанський "Прометей" здобув упевнену перемогу над "Вулвз" із Вільнюса в регулярному чемпіонату Єврокубка 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Єврокубок, груповий етап, 15-й тур
"Прометей" – "Вулвз" – 91:64 (29:15, 20:14, 21:23, 21:12)
"Титани" з перших хвилин заволоділи ініціативою. Упродовж усієї першої чверті підопічні Ронена Гінзбурга збільшували власний гандикап. Зрештою, на першу паузу слобожанці пішли з +14 переваги.
У другій десятихвилинці баскетболісти "Вулвз" зуміли трохи стабілізувати власну гру. Звісно, відіграти відставання гостям не вдалося. Утім, поступатися "Прометею" так катастрофічно вони перестали. А після великої перерви навіть перейшли в наступ. Однак, лише трохи скоротили дефіцит очок.
Команда Гінзбурга вийшла на фінальну чверть з 18-очковою перевагою. Помилок третього десятихвилинного відрізку слобожанці більше не допускали. Як наслідок, пішли в новий відрив і зупинилися в підсумку на 27-ми пунктах зверхності.
Найрезультативнішим у складі "титанів" став форвард Рональд Марч. Він набрав 16 очок, зробив 4 підбирання і віддав 1 асист. "Прометей" закріпився на 6-й позиції в підгрупі A Єврокубка. Рекорд команди – 8 перемог, 7 поразок. Наступний матч слобожанці зіграють 24 січня проти тель-авівського "Хапоеля".
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