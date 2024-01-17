"Прометей" с господствующим разгромом закрепился в зоне плей-офф баскетбольного Еврокубка

Еврокубок, групповой этап, 15-й тур

"Прометей" – "Вулвз" – 91:64 (29:15, 20:14, 21:23, 21:12)

"Титаны" с первых минут завладели инициативой. В течение всей первой четверти подопечные Ронена Гинзбурга увеличивали собственный гандикап. В конце концов, на первую паузу слобожанцы ушли с +14 преимущества.

Во второй десятиминутке баскетболисты "Вулвз" сумели немного стабилизировать свою игру. Конечно, отыграть отставание гостям не удалось. Впрочем, уступать "Прометею" столь катастрофически они перестали. А после большого перерыва даже перешли в наступление. Однако лишь немного сократили дефицит очков.

Команда Гинзбурга вышла на финальную четверть с 18-очковым преимуществом. Ошибок третьего десятиминутного отрезка слобожанцы больше не допускали. Как следствие, ушли в новый отрыв и остановились в итоге на 27-ми пунктах перевеса.

Самым результативным в составе "титанов" стал форвард Рональд Марч. Он набрал 16 очков, сделал 4 подбора и отдал 1 ассист. "Прометей" закрепился на 6-й позиции в подгруппе A Еврокубка. Рекорд команды – 8 побед, 7 поражений. Следующий матч слобожанцы сыграют 24 января против тель-авивского "Хапоэля".