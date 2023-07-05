"Прометей" обрав третій турнір для виступів у новому сезоні

Вітчизняний гранд продовжить виступи в об'єднаній балтійській лізі. Компанію підопічним Ронена Гінзбурга складуть 7 латвійських і 8 естонських команд.

Сезон 2022/23 "Прометей" розпочне в статусі чинного чемпіона. Базуватиметься команда в Ризі. У дебютний рік слобожанці виграли регулярний чемпіонат, зазнавши лише однієї поразки. Навесні український клуб крізь сито плей-офф дістався до фіналу, де здолав ризький ВЕФ (77:62).

У новому сезоні команди зіграють регулярну першість у два кола. Далі вісім найкращих команд продовжать змагання за титул у плей-офф. У чвертьфіналі та півфіналі заплановані серії до двох перемог, а вирішальний матч відбудеться на майданчику команди з вищою позицією.

Список учасників ЛЕБЛ 2023/24:

ВЕФ

"Вентспілс"

"Огре"

"Лієпая"

"Латвійський університет"

"Валмієра"

"Рига Зеллі"

"Калев"

"Тарту"

"Пярну"

"Віймсі"

"Рапла"

"ТалТех"

"Кейла"

"Таллінна Калев"

"Прометей"

Раніше "Прометей" подав заявку на виступи у Вищій лізі чемпіонату України. Грати в другому дивізіоні замість Суперліги слобожанцям запропонувала баскетбольна федерація. Паралельно вітчизняний гранд виступатиме в Єврокубку.