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"Прометей" выбрал третий турнир для выступлений в новом сезоне

Фото: "Прометей" отмечает чемпионский титул ЛЕБЛ 2022/23 (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" в грядущем сезоне будет защищать титул чемпиона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. В общей сложности на старт выйдут 16 команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЛЭБЛ.

Отечественный гранд продолжит выступления в объединенной балтийской лиге. Компанию подопечным Ронена Гинзбурга составят 7 латвийских и 8 эстонских команд.

Сезон 2022/23 "Прометей" начнет в статусе действующего чемпиона. Будет базироваться команда в Риге. В дебютный год слобожанцы выиграли регулярный чемпионат, потерпев лишь одно поражение. Весной украинский клуб сквозь сито плей-офф добрался до финала, где одолел рижский ВЭФ (77:62).

В новом сезоне команды сыграют регулярное первенство в два круга. Далее восемь лучших команд продолжат состязание за титул в плей-офф. В четвертьфинале и полуфинале запланированы серии до двух побед, а решающий матч состоится на площадке команды с высшей позицией.

Список участников ЛЭБЛ 2023/24:

  • ВЭФ
  • "Вентспилс"
  • "Огре"
  • "Лиепая"
  • "Латвийский университет"
  • "Валмиера"
  • "Рига Зелли"
  • "Калев"
  • "Тарту"
  • "Пярну"
  • "Виймси"
  • "Рапла"
  • "ТалТех"
  • "Кейла"
  • "Таллинна Калев"
  • "Прометей"

Ранее "Прометей" подал заявку на выступления в Высшей лиге чемпионата Украины. Играть во втором дивизионе вместо Суперлиги слобожанцам предложила баскетбольная федерация. Параллельно отечественный гранд будет выступать в Еврокубке.

К слову, украинец Лень подписал контракт с "Сакраменто" на новый сезон НБА.

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