"Прометей" выбрал третий турнир для выступлений в новом сезоне

Слобожанский "Прометей" в грядущем сезоне будет защищать титул чемпиона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. В общей сложности на старт выйдут 16 команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЛЭБЛ.
Отечественный гранд продолжит выступления в объединенной балтийской лиге. Компанию подопечным Ронена Гинзбурга составят 7 латвийских и 8 эстонских команд.
Сезон 2022/23 "Прометей" начнет в статусе действующего чемпиона. Будет базироваться команда в Риге. В дебютный год слобожанцы выиграли регулярный чемпионат, потерпев лишь одно поражение. Весной украинский клуб сквозь сито плей-офф добрался до финала, где одолел рижский ВЭФ (77:62).
В новом сезоне команды сыграют регулярное первенство в два круга. Далее восемь лучших команд продолжат состязание за титул в плей-офф. В четвертьфинале и полуфинале запланированы серии до двух побед, а решающий матч состоится на площадке команды с высшей позицией.
Список участников ЛЭБЛ 2023/24:
Ранее "Прометей" подал заявку на выступления в Высшей лиге чемпионата Украины. Играть во втором дивизионе вместо Суперлиги слобожанцам предложила баскетбольная федерация. Параллельно отечественный гранд будет выступать в Еврокубке.
К слову, украинец Лень подписал контракт с "Сакраменто" на новый сезон НБА.
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