Промахи Віткоффа вже обговорюють в адміністрації Трампа: що дізналися ЗМІ

Спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф викликав у членів адміністрації розчарування. Воно пов'язане з його підходом до переговорів із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Віткофф, який став фактичним особистим послом Трампа при президенті Росії Володимирі Путіні на додачу до ведення справ на Близькому Сході, бере участь у зустрічах на високому рівні самотужки.
"І, як кажуть, навіть іноді вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури" - повідомили численні джерела The Post.
Напередодні останньої зустрічі Віткоффа з Путіним минулої п'ятниці він привітав главу Кремля як старого друга - без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують американських чиновників, які ведуть переговори.
"Сам Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі наодинці, натомість його супроводжували помічник Юрій Ушаков і голова суверенного фонду добробуту Москви Кирило Дмитрієв", - йдеться в статті.
Один із членів першої адміністрації Трампа був досить лаконічним, обговорюючи такий підхід Віткоффа.
"Хороший хлопець, але незграбний грьобаний ідіот. Він не повинен робити це поодинці", - сказав він.
Інші побоюються, що Віткоффу доручають занадто велику роль.
"Як Віткофф розподіляє свій час між двома дуже складними переговорами? Я думаю, він хороший хлопець, але іранська проблема настільки складна, що я сподіваюся, що він приведе в команду більше людей", - спантеличився ізраїльський експерт з безпеки Денні Цитринович, маючи на увазі переговори США з Росією і переговори про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, а також про перегляд угоди з Іраном щодо його програми створення ядерної зброї.
Коли Трамп вступив на посаду 20 січня, у нього вже був спеціальний посланець щодо війни РФ проти України - відставний генерал-лейтенант армії Кіт Келлог, радник тодішнього віцепрезидента Майка Пенса під час першого терміну Трампа.
Однак у середині березня посаду Келлога було змінено зі "спеціального посланця з питань України та Росії" на "спеціальний посланник з питань України".
Віткофф, тим часом, був призначений послом з особливих доручень і отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою, але не з Києвом, що залишалося сферою компетенції Келлога.
Робота Келлога, як констатує видання, виявилася плідною: він змусив Київ підписати запропоноване припинення вогню і виробив очікувану угоду про права на корисні копалини з адміністрацією Трампа.
Але наявність окремих переговірників з кожного боку виявилася складною для балансу.
"Проблема з тим, як президент Трамп розділяє обов'язки між Віткоффом і Келлогом, полягає в тому, що Віткофф, який ближче до Трампа, доносить до Трампа точку зору Кремля, але має значно менше можливостей для ознайомлення з точкою зору Києва", - зазначають журналісти.
Як раніше писало РБК-Україна, позиція Стіва Віткоффа викликає все більше запитань. Дійшло до того, що республіканці не проти зняти його з посади.
До цього Reuters писало ще про кілька його промахів. Так, Віткофф запросив посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії, у свою особисту резиденцію на вечерю перед зустріччю в Білому домі.
Республіканці також незадоволені там, що "адміністрація Трампа занадто різко повернулася до Москви".
Прихильності до нього не додає той факт, що Віткоффу не вдалося переконати Путіна і він продовжує вимагати чотири регіони України в контексті перемовин зі США та Україною.
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