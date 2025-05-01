Промахи Віткоффа вже обговорюють в адміністрації Трампа: що дізналися ЗМІ

Віткофф використовував перекладачів Кремля

Віткофф, який став фактичним особистим послом Трампа при президенті Росії Володимирі Путіні на додачу до ведення справ на Близькому Сході, бере участь у зустрічах на високому рівні самотужки.

"І, як кажуть, навіть іноді вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури" - повідомили численні джерела The Post.

Віткофф бере участь у зустрічах із Путіним наодинці

Напередодні останньої зустрічі Віткоффа з Путіним минулої п'ятниці він привітав главу Кремля як старого друга - без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують американських чиновників, які ведуть переговори.

"Сам Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі наодинці, натомість його супроводжували помічник Юрій Ушаков і голова суверенного фонду добробуту Москви Кирило Дмитрієв", - йдеться в статті.

Один із членів першої адміністрації Трампа був досить лаконічним, обговорюючи такий підхід Віткоффа.

"Хороший хлопець, але незграбний грьобаний ідіот. Він не повинен робити це поодинці", - сказав він.

Інші побоюються, що Віткоффу доручають занадто велику роль.

"Як Віткофф розподіляє свій час між двома дуже складними переговорами? Я думаю, він хороший хлопець, але іранська проблема настільки складна, що я сподіваюся, що він приведе в команду більше людей", - спантеличився ізраїльський експерт з безпеки Денні Цитринович, маючи на увазі переговори США з Росією і переговори про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, а також про перегляд угоди з Іраном щодо його програми створення ядерної зброї.

Роль Віткоффа і Келлога

Коли Трамп вступив на посаду 20 січня, у нього вже був спеціальний посланець щодо війни РФ проти України - відставний генерал-лейтенант армії Кіт Келлог, радник тодішнього віцепрезидента Майка Пенса під час першого терміну Трампа.

Однак у середині березня посаду Келлога було змінено зі "спеціального посланця з питань України та Росії" на "спеціальний посланник з питань України".

Віткофф, тим часом, був призначений послом з особливих доручень і отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою, але не з Києвом, що залишалося сферою компетенції Келлога.



Робота Келлога, як констатує видання, виявилася плідною: він змусив Київ підписати запропоноване припинення вогню і виробив очікувану угоду про права на корисні копалини з адміністрацією Трампа.



Але наявність окремих переговірників з кожного боку виявилася складною для балансу.

"Проблема з тим, як президент Трамп розділяє обов'язки між Віткоффом і Келлогом, полягає в тому, що Віткофф, який ближче до Трампа, доносить до Трампа точку зору Кремля, але має значно менше можливостей для ознайомлення з точкою зору Києва", - зазначають журналісти.