Промахи Уиткоффа уже обсуждают в администрации Трампа: что узнали СМИ

Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф вызвал у членов администрации разочарование. Оно связано с его подходом к переговорам с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Уиткофф, который стал фактическим личным послом Трампа при президенте России Владимире Путине в дополнение к ведению дел на Ближнем Востоке, принимает участие во встречах на высоком уровне в одиночку.
"И, как говорят, даже иногда прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры" - сообщили многочисленные источники The Post.
В преддверии последней встречи Уиткоффа с Путиным в прошлую пятницу, он приветствовал главу Кремля как старого друга - без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно сопровождают американских чиновников, ведущих переговоры.
"Сам Путин не присутствовал на пятничной встрече в одиночку, вместо этого его сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава суверенного фонда благосостояния Москвы Кирилл Дмитриев", - говорится в статье.
Один из членов первой администрации Трампа был достаточно лаконичен, обсуждая такой подход Уиткоффа.
"Хороший парень, но неуклюжий гребаный идиот. Он не должен делать это в одиночку", - сказал он.
Другие опасаются, что Уиткоффу поручают слишком большую роль.
"Как Уиткофф распределяет свое время между двумя очень сложными переговорами? Я думаю, он хороший парень, но иранская проблема настолько сложна, что я надеюсь, что он приведет в команду больше людей", - озадачился израильский эксперт по безопасности Дэнни Цитринович, имея ввиду переговоры США с Россией и переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, а также о пересмотре соглашения с Ираном по его программе создания ядерного оружия.
Когда Трамп вступил в должность 20 января, у него уже был специальный посланник по войне РФ против Украины - отставной генерал-лейтенант армии Кит Келлог, советник тогдашнего вице-президента Майка Пенса во время первого срока Трампа.
Однако в середине марта должность Келлога была изменена с "специального посланника по Украине и России" на "специальный посланник по Украине".
Уиткофф, тем временем, был назначен послом по особым поручениям и получил полномочия вести переговоры о прекращении войны на Украине с Москвой, но не с Киевом, что оставалось сферой компетенции Келлога.
Работа Келлога, как констатирует издание, оказалась плодотворной: он заставил Киев подписать предложенное прекращение огня и выработал ожидаемое соглашение о правах на полезные ископаемые с администрацией Трампа.
Но наличие отдельных переговорщиков с каждой стороны оказалось сложным для баланса.
"Проблема с тем, как президент Трамп разделяет обязанности между Уиткоффом и Келлогом заключается в том, что Уиткофф, который ближе к Трампу, доносит до Трампа точку зрения Кремля, но имеет гораздо меньше возможностей для ознакомления с точкой зрения Киева", - отмечают журналисты.
Как ранее писало РБК-Украина, позиция Стива Уиткоффа вызывает все больше вопросов. Дошло до того, что республиканцы не прочь снять его с должности.
До этого Reuters писало еще о нескольких его промахах. Так, Уиткофф пригласил посланника главы Кремля Кирилла Дмитриева, находящегося под санкциями США после вторжения России, в свою личную резиденцию на ужин перед встречей в Белом доме.
Республиканцы также недовольны там, что "администрация Трампа слишком резко повернулась к Москве".
Благосклонности к нему не добавляет тот факт, что Уиткоффу не удалось убедить Путина и он продолжает требовать четыре региона Украины в контексте переговоров с США и Украиной.
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