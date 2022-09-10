Через проливні дощі вулиці Ужгорода пішли під воду (фото)
В Ужгороді через зливу підтопило низку вулиць. Рятувальники вже розпочали ліквідацію наслідків негоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"У Закарпатській області рятувальники разом з комунальниками ліквідовують наслідки негоди. В результаті зливового дощу в Ужгороді спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїжджої частини доріг", - йдеться в повідомленні.
У відомстві розповіли, що комунальними службами міста проводяться роботи з розчищення систем водовідведення. Тим часом підрозділами ДСНС проводяться роботи з відкачування води.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну 10 вересня накриють сильні дощі. При цьому прогнозується штормовий вітер.
Як відомо, до кінця вересня температура в Україні може піднятися 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".
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