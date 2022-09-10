ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через проливні дощі вулиці Ужгорода пішли під воду (фото)

Новость на русском →
Ужгород, Субота 10 вересня 2022 13:55
Через проливні дощі вулиці Ужгорода пішли під воду (фото) Фото: через проливні дощі вулиці Ужгорода пішли під воду (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ужгороді через зливу підтопило низку вулиць. Рятувальники вже розпочали ліквідацію наслідків негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У Закарпатській області рятувальники разом з комунальниками ліквідовують наслідки негоди. В результаті зливового дощу в Ужгороді спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїжджої частини доріг", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що комунальними службами міста проводяться роботи з розчищення систем водовідведення. Тим часом підрозділами ДСНС проводяться роботи з відкачування води.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну 10 вересня накриють сильні дощі. При цьому прогнозується штормовий вітер.

Як відомо, до кінця вересня температура в Україні може піднятися 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Гідрометцентр Ужгород
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі