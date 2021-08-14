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Проливные дожди обрушились на Японию: есть первая жертва и пропавшие без вести

Автор: Инна Собора

На запад Японии обрушились проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения. В результате одна женщина умерла, а два человека пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На обширной территории западной Японии, особенно на самом южном острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков: за три дня до полудня субботы в одном районе выпало 956 мм.

Япония уже расширила свои предупреждения о рисках наивысшего уровня опасности из-за непогоды. Предупреждения касаются более 1,5 миллиона человек.

Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило о том, что в ближайшие несколько дней ожидается еще больше дождей.

"Люди должны предпринять шаги для обеспечения своей безопасности", - заявил на пресс-конференции представитель JMA.

Ранее синоптики выпустили самое высокое предупреждение о рисках наводнений в западной префектуре Хиросима.

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Япония