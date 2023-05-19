Пролежала 5 місяців. У Польщі знайшли боєголовку російської ракети з-під Бидгоща

"Що стосується боєголовки - вона знайдена, її досліджують відповідні установи. Вона особлива, тому що зроблена з бетону", - сказав Павел Шрот.

Керівник канцелярії президента повідомив, що вона була запущена в такій формі, щоб ввести в оману українську протиповітряну оборону.

Він також зауважив, що всередині боєголовки не було виявлено вибухівки.

Нагадаємо, 27 квітня цього року з'явилась інформація щодо того, що за 15 кілометрів від Бидгоща, було знайдено залишки невстановленого військового об'єкта. Влада Польщі тоді зауважила, що ситуація не загрожує безпеці мешканців, а ось окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Пізніше оперативний командувач генерал-лейтенант Томаш Пьотровський оголосив про розслідування інциденту. Він зазначив, що його метою є встановлення факту потрапляння ракети на територію Польщі, а також її походження.

Останніми днями польські ЗМІ повідомляли, що військовий об'єкт, знайдений у квітні в польському лісі, виявився російською ракетою Х-55.

Сандал в міністерстві оборони Польщі

На початку місяця стало відомо, що військові Збройних сил Польщі були проінформовані про можливу ракету, яка прямувала в бік Польщі 16 грудня минулого року, однак не доповіли про це в Міністерство оборони.

Пізніше в ЗМІ з'явились чутки відставку генерала, генералітету або міністра національної оборони Маріуша Блащака в зв'язку з ситуацією, проте жодних дій вжито не було.

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