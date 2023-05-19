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Пролежала 5 месяцев. В Польше нашли боеголовку российской ракеты из-под Быдгоща

Фото: глава канцелярии президента Польши Павел Шрот (flickr.com senatrp)
Автор: Карина Левицкая

В Польше под Быдгощем нашли боеголовку от российской ракеты, которая упала еще в декабре прошлого года. Она была сделана из бетона и не содержала взрывчатки.

Об этом сказал глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Что касается боеголовки - она найдена, ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона", - сказал Павел Шрот.

Руководитель канцелярии президента сообщил, что она была запущена в такой форме, чтобы ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону.

Он также отметил, что внутри боеголовки не была обнаружена взрывчатка.

Напомним, 27 апреля этого года появилась информация о том, что в 15 километрах от Быдгоща были найдены остатки неустановленного военного объекта. Власти Польши тогда заметили, что ситуация не угрожает безопасности жителей, а вот окружная прокуратура в Гданьске начала расследование по этому делу.

Позже оперативный командующий генерал-лейтенант Томаш Петровский объявил о расследовании инцидента. Он отметил, что его цель - установление факта попадания ракеты на территорию Польши, а также ее происхождение.

В последние дни польские СМИ сообщали, что военный объект, найденный в апреле в польском лесу, оказался российской ракетой Х-55.

Сандал в министерстве обороны Польши

В начале месяца стало известно, что военные Вооруженных сил Польши были проинформированы и о возможной ракете, направлявшейся в сторону Польши 16 декабря прошлого года, однако не доложили об этом в Министерство обороны.

Позже в СМИ появились слухи об отставке генерала, генералитета или министра национальной обороны Мариуша Блащака в связи с ситуацией, однако никаких действий предпринято не было.

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