Пролетів два з половиною футбольних поля: неймовірний рекорд у стрибках з трампліна (відео)

Подія сталась на домашньому для рекордсмена трампліні в словенській Планіці. У суперфіналі сезону, де змагалися 30 найкращих стрибунів Кубка світу, Превц подолав безпрецедентну дистанцію під час другої спроби. Перший його стрибок склав 245 метрів.

Словенець перевершив попередній рекорд Штефана Крафта на один метр. Австрієць утримував це досягнення з березня 2017 року, коли на схилі норвезького Вікерсунна пролетів 253,5 метра.

Домен Превц став першим словенцем із 2015 року, якому вдалося встановити світовий рекорд у цьому виді спорту. До цього володарем титулу був його брат Петер Превц із результатом 250 метрів. Вперше за майже два десятиліття рекорд зафіксовано на трампліні в Планіці, адже шість попередніх рекордів встановлювалися у Вікерсунні.

Цікаво, що пропри світовий рекорд Превцу не вдалося перемогти у суперфіналі Кубка світу. Найкращим став інший стрибун збірної Словенії Анже Ланішек, що випередив Домена на 7,1 бала.

Топ-5 рекордів у стрибках з трампліна

254.5 м – Домен Превц (Словенія), 30 березня 2025 року

253.5 м – Штефан Крафт (Австрія), 18 березня 2017

252 м – Роберт Йоганссон (Норвегія), 18 березня 2017

251.5 м – Андерс Фаннемель (Норвегія), 15 лютого 2015

250 м – Петер Превц (Словенія), 14 лютого 2015

У квітні 2024 року японець Рьою Кобаясі полетів на 291 метр на імпровізованому трампліні в Ісландії. Це відбулося поза межами змагань, тому Міжнародна федерація лижного спорту (ФІС) не визнає цей стрибок рекордним.

Хто такий Домен Превц

25-річний уродженець словенського міста Крань. Його брати – Петер і Цене також стрибуни з трампліна. Петер – чемпіон та багаторазовий призер Олімпійських ігор, Цене – володар "срібла" Пекіна-2022.

Сам Домен – двічі переміг на чемпіонаті світу 2025 року (у команді та особистому заліку), а також взяв "срібло" в змішаному командному змаганні.

Крім того, має 9 особистих перемог на етапах Кубка світу. У сезоні-2024/25 виграв польотний залік провідної міжнародної серії.