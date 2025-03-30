Пролетел два с половиной футбольных поля: невероятный рекорд в прыжках с трамплина (видео)

Событие произошло на домашнем для рекордсмена трамплине в словенской Планице. В суперфинале сезона, где соревновались 30 лучших прыгунов Кубка мира, Превц преодолел беспрецедентную дистанцию во время второй попытки. Первый его прыжок составил 245 метров.

Словенец превзошел предыдущий рекорд Штефана Крафта на один метр. Австриец удерживал это достижение с марта 2017 года, когда на склоне норвежского Викерсунна пролетел 253,5 метра.

Домен Превц стал первым словенцем с 2015 года, которому удалось установить мировой рекорд в этом виде спорта. До этого обладателем титула был его брат Петер Превц с результатом 250 метров. Впервые за почти два десятилетия рекорд зафиксирован на трамплине в Планице, ведь шесть предыдущих рекордов устанавливались в Викерсунне.

Интересно, что несмотря на мировой рекорд Превцу не удалось победить в суперфинале Кубка мира. Лучшим стал другой прыгун сборной Словении Анже Ланишек, опередивший Домена на 7,1 балла.

Топ-5 рекордов в прыжках с трамплина

254.5 м - Домен Превц (Словения), 30 марта 2025 года

253.5 м - Штефан Крафт (Австрия), 18 марта 2017 года

252 м - Роберт Йоханссон (Норвегия), 18 марта 2017 года

251.5 м - Андерс Фаннемель (Норвегия), 15 февраля 2015 года

250 м - Петер Превц (Словения), 14 февраля 2015 года

В апреле 2024 года японец Рёю Кобаяси улетел на 291 метр на импровизированном трамплине в Исландии. Это произошло вне соревнований, поэтому Международная федерация лыжного спорта (ФИС) не признает этот прыжок рекордным.

Кто такой Домен Превц

25-летний уроженец словенского города Крань. Его братья - Петер и Цене также прыгуны с трамплина. Петер - чемпион и многократный призер Олимпийских игр, Цене - обладатель "серебра" Пекина-2022.

Сам Домен - дважды победил на чемпионате мира 2025 года (в команде и личном зачете), а также взял "серебро" в смешанном командном соревновании.

Кроме того, имеет 9 личных побед на этапах Кубка мира. В сезоне-2024/25 выиграл полетный зачет ведущей международной серии.