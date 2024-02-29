Пролетіли на відстані 20 метрів. У космосі ледь не зіткнулися супутники Росії та США

Як повідомляється, це сталося через те, що мертвий російський супутник підлетів на небезпечну відстань до працюючого апарату NASA, що могло призвести до знищення останнього.

Зазначається, що при цьому відносна швидкість "Космоса-2221" та TIMED склала вражаючі 14 км/с.

У разі зіткнення супутників з загальною масою у 2 530 кілограмів на такій швидкості могло утворитися від 2 до 7 тисяч уламків.

Станом на 15 лютого 2024 року на низькій навколоземній орбіті фіксувалося близько 12 тисяч уламків, тож гіпотетичне зіткнення могло подвоїти їх кількість.

Така кількість уламків на низькій орбіті створила б величезні проблеми для існуючих сузір’їв супутників, наприклад, для Starlink.

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