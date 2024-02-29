Пролетели на расстоянии 20 метров. В космосе чуть не столкнулись спутники России и США

Как сообщается, это произошло из-за того, что мертвый российский спутник подлетел на опасное расстояние до работающего аппарата NASA, что могло привести к уничтожению последнего.

При этом относительная скорость "Космоса-2221" и TIMED составила впечатляющие 14 км/с.

В случае столкновения спутников с общей массой в 2530 килограммов на такой скорости могло образоваться от 2 до 7 тысяч обломков.

По состоянию на 15 февраля 2024 года на низкой околоземной орбите фиксировалось около 12 тысяч обломков, так что гипотетическое столкновение могло удвоить их количество.

Такое количество обломков на низкой орбите создало огромные проблемы для существующих созвездий спутников, например, для Starlink.

twitter.com/LeoLabs_Space